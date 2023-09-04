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13:24, 4 сентября 2023Мир

В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

В Сочи начались переговоры Путина с президентом Турции Эрдоганом

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

В Сочи начались переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры глав государств пройдут в корпусе «Империал» санатория «Русь» в Зеленом зале.

Самолет турецкого лидера приземлился в Сочи в 12:15 по московскому времени. Вместе с Эрдоганом на переговоры прибыли министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, министр национальной обороны Яшар Гюлер и другие представители турецкого правительства.

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    Семен Александров
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