В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

В Сочи начались переговоры Путина с президентом Турции Эрдоганом

В Сочи начались переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры глав государств пройдут в корпусе «Империал» санатория «Русь» в Зеленом зале.

Самолет турецкого лидера приземлился в Сочи в 12:15 по московскому времени. Вместе с Эрдоганом на переговоры прибыли министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, министр национальной обороны Яшар Гюлер и другие представители турецкого правительства.

