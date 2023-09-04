Российский пенсионер пойдет под суд за раненного стреляющей авторучкой друга

Российский пенсионер поссорился с другом и ранил его стреляющей авторучкой

В Красноярском крае российский пенсионер предстанет перед судом по делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью и незаконное приобретение оружия. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, ЧП произошло 21 июня в поселке Раздолинск. В ходе совместного употребления алкогольных напитков у пожилого мужчины возник конфликт с другом. Злоумышленник выхватил пистолет кустарного типа «стреляющая авторучка» и прострелил ногу оппонента. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, обвиняемого задержали, он признал вину в инкриминируемом преступлении. Дело направлено в Мотыгинский районный суд, где будет рассмотрено по существу.

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