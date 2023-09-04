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18:35, 4 сентября 2023Из жизни

Таинственный кусок льда с неба пробил крышу дома

UPI: в США кусок льда неизвестного происхождения пробил крышу дома

Кадр: Jon LeClair / ABC7

Глыба льда неизвестного происхождения рухнула с неба и пробила крышу дома в США. Об этом сообщает UPI.

Инцидент произошел в Калифорнии 8 августа около 10 часов вечера. Хозяин дома Джон Леклер в этот момент чинил машину, а его жена Рене была в здании. Они рассказали, что звук падения был похож на пушечный выстрел. Сначала Рене подумала, что в дом забрались грабители. Однако вскоре пара обнаружила на крыше отверстие диаметром около 60 сантиметров, а на чердаке — кусок льда размером с шар для боулинга.

Сначала Джон Леклер принял объект за метеорит, но затем мужчина начал склоняться к версии, что кусок льда выпал из пролетающего самолета. Леклерам удалось связаться с Национальным комитетом по транспортной безопасности, где их известили, что таинственный шар изо льда не входит в зону их ответственности.

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Хотя куски льда иногда падают с самолетов, их размер обычно не так велик. Не исключено, что дом Леклеров повредил мегакриометеор. Этот термин ввел испанский геолог Хесус Мартинес-Фриас для обозначения огромных градин, которые в 2000 году, несмотря на ясную погоду, в течение десяти дней падали с неба в Испании. Все каждой из них в среднем достигал трех килограммов. Какие метеорологические условия провоцируют падение мегакриометеоров, пока не установлено.

Ранее сообщалось, что в США на жилой дом упал метеорит. Камень пробил крышу здания и приземлился в одной из спален.

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    Антонина Черташ
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