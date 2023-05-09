В США метеорит упал в спальню жилого дома

CBS: в американском штате Нью-Джерси метеорит упал в спальню жилого дома

В США метеорит упал на жилой дом. Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Хоупвелл, штат Нью-Джерси. Власти города заявили, что размер метеорита составляет приблизительно 10 на 15 сантиметров. По данным полиции, объект выглядит металлическим и имеет продолговатую форму.

Камень пробил крышу здания и приземлился в одной из спален жилого дома. Во время происшествия в помещении никто не находился. Вскоре было установлено, что метеорит пробил крышу, ударился об пол, отскочил и вновь ударился об потолок. Хозяйка дома нашла метеорит в углу комнаты. «Я дотронулась до этой штуки, потому что подумала, что это случайный камень, но он был теплым», — сообщила женщина.

Деррик Питтс, ведущий астроном Института Франклина, заявил, что возраст данного космического объекта может достигать от четырех до пяти миллиардов лет. Не исключается вероятность, что он остался от зарождения Солнечной системы.

В субботу, 8 апреля, в небе над штатом Мэн был замечен огненный шар. Очевидцы также слышали звук столкновения метеорита с землей, который напоминал отдаленный взрыв. Позже Музей минералов и ископаемых американского штата Мэн объявил многомиллионное вознаграждение нашедшему метеорит, упавший в этом регионе.