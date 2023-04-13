На упавший метеорит объявили охоту с многомиллионным вознаграждением

Нашедшему метеорит, упавший в американском штате Мэн, пообещали 25 тысяч долларов

Музей минералов и ископаемых американского штата Мэн объявил охоту на метеорит, упавший в этом регионе в начале апреля. Нашедший получит многомиллионное вознаграждение, сообщает Miami Herald.

В субботу, 8 апреля, в небе над штатом Мэн был замечен огненный шар. Очевидцы также слышали звук столкновения метеорита с землей, который напоминал отдаленный взрыв.

Музей минералов и ископаемых Мэна пообещал выплатить за метеорит 25 тысяч долларов (примерно 2 миллиона рублей). В случае передачи музею его проверят на подлинность.

В зависимости от состава метеорита его может быть легче или труднее найти. Металлический метеорит легче заметить в поле, а каменный — уже не так просто для тех, у кого нет опыта с внеземными объектами Майкл Фелч куратор Музея минералов и ископаемых Мэна

Специалисты полагают, что метеорит мог упасть в районе города Кале недалеко от канадской границы. Согласно данным NASA, объект находился в воздухе четыре минуты и сорок секунд. Предварительно его вес оценивается в один килограмм.

Похоже, этот метеорит упал в лесу, и прошлые подобные случаи доказали, что там их найти труднее Марк Фрайс ученый NASA

Музей минералов и ископаемых Мэна владеет самой крупной в мире коллекцией лунных метеоритов.

Ранее сообщалось о метеорите, который сжег дом американца и убил его собаку. Хозяин в этот момент находился на работе.