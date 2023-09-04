Средства ПВО сбили два беспилотника вблизи Крыма и над Курской областью

МО РФ: пресечена попытка атаки двумя БПЛА вблизи Крыма и над Курской областью

Министерство обороны России в Telegram-канале сообщило о предотвращении атаки двух беспилотников по территории России.

«Сегодня около 1:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крыма, а также над Курской областью.

Накануне вечером два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) обезвредили в селах Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Оба беспилотника обнаружили с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и посадили антидроновыми ружьями.