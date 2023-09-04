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16:30, 4 сентября 2023Культура

Кристофера Нолана назвали лучшим режиссером последней четверти века

Rotten Tomatoes: Кристофер Нолан назван лучшим режиссером за последние 25 лет

Фото: i-Images / Globallookpress.com

Кристофера Нолана назвали лучшим режиссером за последние 25 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса читателей сайта Rotten Tomatoes.

Отмечается, что в опросе были представлены 64 кинематографиста, которые дебютировали с 1998 года. Сообщается, что всего в финальном голосовании приняло участие около 30 тысяч человек. На втором месте оказался канадский режиссер Дени Вильнев («Дюна», «Бегущий по лезвию 2049»).

Ранее звезда «Оппенгеймера» рассказала об извинениях Кристофера Нолана. 27-летняя британская актриса Флоренс Пью сообщила, что режиссер картины извинился перед ней за небольшую роль в проекте.

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    Варвара Кошечкина
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