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16:52, 24 августа 2023Культура

Звезда «Оппенгеймера» рассказала об извинениях Кристофера Нолана

Кристофера Нолан извинился перед Флоренс Пью за небольшую роль в «Оппенгеймере»

Кадр: Фильм «Оппенгеймер»

27-летняя британская актриса Флоренс Пью рассказала, что режиссер картины Кристофер Нолан извинился перед ней за небольшую роль в проекте. Ее цитирует IndieWire.

В ленте Пью исполнила роль возлюбленной физика Роберта Оппенгеймера, психиатра Джин Тэтлок. Актриса указала на то, что кинематографист дал ей понять, что это небольшая роль, и что он с пониманием принял бы отказ Пью. «Я помню, как [Нолан] извинялся за размер роли. Я сказала: "Пожалуйста, не извиняйся"», — поделилась актриса и добавила, что согласилась бы даже «готовить кофе в кафе в конце зала».

Ранее стало известно, что «Оппенгеймер» собрал более 700 миллионов долларов в прокате. Отмечалось, что картина может стать третьим по величине фильмом британского кинематографиста, обойдя в прокате сборы таких работ Нолана, как «Интерстеллар» и «Начало».

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    Варвара Кошечкина
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