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16:13, 20 августа 2023Культура

Фильм «Оппенгеймер» собрал свыше 700 миллионов долларов

Collider: фильм «Оппенгеймер» собрал свыше 700 миллионов долларов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана собрал более 700 миллионов долларов в прокате. Об этом пишет Collider.

По данным издания, картина может стать третьим по величине фильмом британского кинематографиста, обойдя в прокате сборы таких работ Нолана, как «Интерстеллар» и «Начало».

Ранее сообщалось, что фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана собрал более 500 миллионов долларов в прокате и установил новый рекорд.

Сюжет фильма «Оппенгеймер», главную роль в котором исполнит звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи, посвящен создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру. В актерский состав проекта также вошли Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Кеннет Брана и другие.

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    Варвара Кошечкина
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