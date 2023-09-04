Гастроэнтеролог назвала популярный в СССР напиток для похудения

Гастроэнтеролог Манило: кисель снижает кислотность желудка и помогает худеть

Несладкий кисель может быть полезен при похудении и заболеваниях желудочно-кишечного тракта, рассказала гастроэнтеролог Елена Манило. Популярный в СССР и забытый сейчас напиток она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Манило, кисель снижает кислотность желудка, обволакивает и успокаивает раздраженную слизистую и снимает некоторые неприятные симптомы. Кроме того, он обеспечивает быстрое и продолжительное чувство насыщения, которое помогает худеть.

«Кисель считается питательным продуктом, но при этом содержит сравнительно немного калорий и участвует в липидном обмене в организме. По некоторым данным, употребление киселя во время еды препятствует усвоению жиров из пищи», — сказала Манило..

Включать кисель в рацион, продолжила она, важно при дисбактериозе — нарушении микрофлоры кишечника. Благодаря картофельному или кукурузному крахмалу кисель стимулирует размножение в кишечнике полезных бифидо- и лактобактерий.

Врач объяснила, что крахмал в составе киселя замедляет процессы всасывания жиров и тем самым снижает уровень холестерина в крови, а антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, нейтрализуют воспалительные процессы в организме и снижают риски развития злокачественных опухолей.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.