Байден прокомментировал замечания относительно его возраста

Байден отреагировал на критику его возраста фразой «с годами приходит мудрость»

Глава США Джо Байден отреагировал на замечания по поводу его возраста, отметив, что с годами он становится мудрее. Его слова приводит «Интерфакс».

«Кто-то сказал: "Знаете что, Байден становится старым". Так вот, единственное, что приходит с возрастом, это немного мудрости», — заявил президент. Он также добавил, что выполнял свои обязанности «дольше, чем кто-либо», пообещав, что и дальше будет это делать.

Байден нередко подвергался насмешкам из-за своего возраста. Так, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал видео с «зависшим» лидером республиканцев в сенате, 81-летним Митчем Макконнеллом, заявив, что они с Байденом «могли пройти пробы на роль Хранителя склепа [героя телесериала "Байки из склепа"] без грима и спецэффектов».