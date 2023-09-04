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01:20, 4 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о попытках ВСУ пробиться к Мелитополю

Мотострелок ВС РФ рассказал о провальных попытках ВСУ пробиться к Мелитополю

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всеми силами пытаются пробить путь к Мелитополю, но все их попытки провальны, заявил военнослужащий 71-го гвардейского мотострелкового полка. Об этом пишет газета «Известия».

По его словам, тяжелые бои идут на запорожском направлении. «Нет у них шансов, мы их по всем направлениям держим. Думаю, в скором времени сами пойдем в наступление», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о рекомендациях США при контрнаступлении ВСУ. Западные военные эксперты считают: контрнаступление украинской армии на юге буксует из-за того, что слишком много их сил развернуто на востоке. Недавно специалисты смогли убедить командование ВСУ сосредоточиться на направлении главного удара.

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    Марина Совина
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