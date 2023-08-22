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23:21, 22 августа 2023Мир

Стало известно о рекомендациях США при контрнаступлении ВСУ

NYT: США рекомендовали Киеву сосредоточиться на направлении главного удара
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Западные военные эксперты считают, что контрнаступление украинской армии на юге буксует из-за того, что слишком много их сил развернуто на востоке, пишет газета The New York Times (NYT).

Как уточнил автор, недавно специалисты смогли убедить командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредоточиться на направлении главного удара. По данным издания, Вашингтон озадачен решением Киева держать примерно половину войск и огневой мощи в районе Артемовска и других городов востока. Американская сторона считает, что это идет в ущерб группировке, рвущейся к Черному и Азовскому морям.

«Американские планировщики советовали Украине сконцентрироваться на фронте, который движется к Мелитополю, главному приоритету Киева», — пишет газета. Журналист указал, что около трех месяцев командование ВСУ игнорировало рекомендации США, но в последнее время отношение начало меняться.

Ранее стало известно, что контрнаступление украинских войск провалилось. Член палаты представителей США Энди Харрис отметил, что сейчас необходимо убедить Киев начать мирные переговоры.

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    Марина Совина
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