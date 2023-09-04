Военкор рассказал о наблюдении ВСУ за подбитой техникой с помощью дронов

Военкор Чаленко: ВСУ используют дроны для наблюдения за подбитой техникой

Военный корреспондент Александр Чаленко в интервью URA.RU рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов наблюдают за подбитой техникой и начинают атаку при приближении российских военных.

«Подбитая техника от "Камазов" и "Уралов" до Leopard или советских танков всегда находится под наблюдением беспилотников. При попытке ее вытащить сразу начинается атака этих БПЛА», — отметил военкор.

Чаленко добавил, что некоторые дроны могут нести по четыре мины, они стараются залететь на российские позиции и поразить технику и военнослужащих. Также при помощи беспилотников ВСУ проводят разведку, засекают, где идет тяжелая техника, и по этим координатам открывают огонь.

Военкор также указал, что Украине пока не удалось провести массированную атаку БПЛА по российской территории, поскольку хорошо работают средства радиоэлектронной борьбы.

3 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки российские военные уничтожили еще 34 украинских беспилотных летательных аппарата.

