Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:33, 4 сентября 2023Бывший СССР

Военкор рассказал о наблюдении ВСУ за подбитой техникой с помощью дронов

Военкор Чаленко: ВСУ используют дроны для наблюдения за подбитой техникой

Фото: Unsplash.com

Военный корреспондент Александр Чаленко в интервью URA.RU рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов наблюдают за подбитой техникой и начинают атаку при приближении российских военных.

«Подбитая техника от "Камазов" и "Уралов" до Leopard или советских танков всегда находится под наблюдением беспилотников. При попытке ее вытащить сразу начинается атака этих БПЛА», — отметил военкор.

Чаленко добавил, что некоторые дроны могут нести по четыре мины, они стараются залететь на российские позиции и поразить технику и военнослужащих. Также при помощи беспилотников ВСУ проводят разведку, засекают, где идет тяжелая техника, и по этим координатам открывают огонь.

Военкор также указал, что Украине пока не удалось провести массированную атаку БПЛА по российской территории, поскольку хорошо работают средства радиоэлектронной борьбы.

3 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки российские военные уничтожили еще 34 украинских беспилотных летательных аппарата.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российский истребитель применил ракету «Кинжал» в ходе спецоперации

    Неймар описал выступление Месси за ПСЖ словами «прошел через ад»

    Мужчина переехал в новый дом и столкнулся с пугающей находкой

    ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным лиманом

    Альтернативы зерновой сделке без участия России назвали небезопасными

    Российские военные поразили пункт управления ВСУ под Времевкой

    Раскрыты тренды на цвета осенью и зимой 2023-2024 годов

    Малышева перечислила опасные осенние заболевания

    Военкор рассказал о наблюдении ВСУ за подбитой техникой с помощью дронов

    В США заявили о создании неумеющей воевать армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости