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13:20, 3 сентября 2023Россия

Российские военные уничтожили 34 украинских беспилотника

Минобороны доложило, что российские средства ПВО сбили 34 беспилотника ВСУ

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

За минувшие сутки российские военные уничтожили еще 34 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, беспилотники противника были подавлены российскими средствами ПВО. Как отметил Конашенков, это произошло в районе поселений Берестовое, Парасковиевка, Новомихайловка и Гольмовский в ДНР, Владимировка, Золотаревка, Белогоровка, Шипиловка и Николаевка в ЛНР. Кроме того, российские военные заметили и уничтожили украинские БПЛА вблизи сел Переможное, Новое и Очереватое в Запорожской области.

Помимо этого, российские средства ПВО перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также известно, что сбита авиационная бомба JDAM производства США.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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