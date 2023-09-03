Российские военные уничтожили 34 украинских беспилотника

Минобороны доложило, что российские средства ПВО сбили 34 беспилотника ВСУ

За минувшие сутки российские военные уничтожили еще 34 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, беспилотники противника были подавлены российскими средствами ПВО. Как отметил Конашенков, это произошло в районе поселений Берестовое, Парасковиевка, Новомихайловка и Гольмовский в ДНР, Владимировка, Золотаревка, Белогоровка, Шипиловка и Николаевка в ЛНР. Кроме того, российские военные заметили и уничтожили украинские БПЛА вблизи сел Переможное, Новое и Очереватое в Запорожской области.

Помимо этого, российские средства ПВО перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также известно, что сбита авиационная бомба JDAM производства США.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.