В США заявили о создании неумеющей воевать армии

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США создают неумеющую воевать армию

Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что популизм администрации США привел к созданию армии, которая не способна воевать. Его слова приводит РИА Новости.

Макгрегор заявил, что в США занимаются созданием армии, которая не умеет сражаться.

«Для многих американцев вступление в ряды современных вооруженных сил равносильно одновременному присоединению к антифа, BLM [движению Black Lives Matter], трансгендерному лобби и профсоюзу учителей», — отметил он.

Экс-советник Пентагона призвал посмотреть фактам в лицо. Он подчеркнул, что подобное положение дел в рядах Вооруженных сил (ВС) США следует изменить.

Ранее Макгрегор призвал власти США начать переговоры по Украине словами «миритесь, дураки». «Именно Вашингтону, а не Москве нужен выход из многочисленных катастроф», — отметил он.