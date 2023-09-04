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05:32, 4 сентября 2023Мир

В США заявили о создании неумеющей воевать армии

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США создают неумеющую воевать армию

Фото: Unsplash

Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что популизм администрации США привел к созданию армии, которая не способна воевать. Его слова приводит РИА Новости.

Макгрегор заявил, что в США занимаются созданием армии, которая не умеет сражаться.

«Для многих американцев вступление в ряды современных вооруженных сил равносильно одновременному присоединению к антифа, BLM [движению Black Lives Matter], трансгендерному лобби и профсоюзу учителей», — отметил он.

Экс-советник Пентагона призвал посмотреть фактам в лицо. Он подчеркнул, что подобное положение дел в рядах Вооруженных сил (ВС) США следует изменить.

Ранее Макгрегор призвал власти США начать переговоры по Украине словами «миритесь, дураки». «Именно Вашингтону, а не Москве нужен выход из многочисленных катастроф», — отметил он.

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    Марина Совина
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