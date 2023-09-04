В США призвали власти начать переговоры по Украине словами «миритесь, дураки!»

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор призвал США начать переговоры по Украине

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter) призвал США начать переговоры по Украине и заставить Киев пойти на диалог с Москвой.

Эксперт отметил, что сейчас для этого самое время. «Именно Вашингтону, а не Москве нужен выход из многочисленных катастроф. Миритесь, дураки!» — подчеркнул он.

По словам Макгрегора, текущая ситуация требует решительных мер Белого дома. Среди проблем он назвал конфликт на Украине, слабеющую экономику Соединенных Штатов, рост преступности и миграционный кризис.

Ранее экс-советник главы Пентагона рассказал, каким образом завершить конфликт на Украине. По его мнению, Вашингтону следует проявить свою готовность договариваться и встретиться с Москвой.

