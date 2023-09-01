Макгрегор призвал выслушать русских для завершения конфликта на Украине

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, каким образом завершить конфликт на Украине. Об этом он высказался в интервью журналисту Стивену Гарднеру, опубликованном на YouTube.

Макгрегор назвал способ быстро завершить конфликт на Украине и призвал выслушать русских для этого. По его мнению, Вашингтону следует проявить свою готовность договариваться и встретиться с Москвой.

«Все это произошло только потому, что мы отказывались слушать кого-либо в Москве на протяжении десятилетий. Если вы их внимательно выслушаете, они объяснят свою позицию, и у нас появится шанс договориться о прекращении этой ужасной трагедии», — отметил он.

По мнению военного, США следует остановить поставки помощи Украине и вывести оттуда весь военный персонал. Подобные действия станут серьезным сигналом для России, который покажет желание Вашингтона завершить кризис. Макгрегор подчеркнул, что США проиграли во Вьетнаме, поскольку «было глупо воевать в шести, семи, восьми, девяти тысячах миль от дома, не понимая для чего».

Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала Вашингтон прекратить оказывать военную помощь Украине. Она отметила, что страна не является членом НАТО.