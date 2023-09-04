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17:29, 4 сентября 2023Забота о себе

77-летняя певица Шер назвала секреты вечной молодости

Певица Шер назвала длинные волосы секретом моложавой внешности

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

77-летняя американская певица Шер назвала главным секретом моложавой и цветущей внешности свои длинные волосы и генетику. Ее слова цитирует издание Daily Mail.

В эфире утреннего шоу «Доброе утро, Британия» исполнительница хитов Bang-Bang и Believe призналась, что с трудом верит, что скоро ей исполнится 80 лет. Ключом к вечной молодости она считает сохранение длинных волос. По словам Шер, она «никогда бы не постриглась коротко и не перестала бы носить джинсы».

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Также певица заявила, что ей удается не стареть благодаря хорошей генетике, которой она обязана родителям. Кроме того, она старается вообще не думать о возрасте.

Не знаю, делает ли тебя моложе то, что ты не чувствуешь себя старым. Я не уверена. Я слежу за тенденциями, и у меня много молодых людей

Шерпевица

Шер добавила, что в целом никогда не страшилась возраста. По ее словам, она просто никогда не ощущала груза прожитых лет и до сих пор продолжает воспринимать себя молодой.

Ранее сообщалось, что Шер рассталась со своим 37-летним возлюбленным, музыкальным продюсером и рэпером Александром Эдвардсом, на фоне новостей о помолвке. Причина расставания не разглашается.

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    Наталья Обрядина
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