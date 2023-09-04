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18:55, 4 сентября 2023Мир

Глава МИД Австрии пошутил о частых встречах с Кулебой

Глава МИД Австрии заявил, что видится с Кулебой чаще, чем со своими детьми

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в шуточной форме заявил, что видит своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу чаще, чем своих родных детей. Об этом пишет РИА Новости.

«За последние 18 месяцев у меня ощущение, что иногда я вижу вас чаще, чем собственных детей. Но это хорошо. Я думаю, это крайне важно продолжать наш прямой диалог», — высказался Шалленберг.

Кулеба, который подключился ко встрече по видеосвязи, в свою очередь, заметил, что тоже нечасто видит своих детей. Он также попросил Шалленберга передать его детям «самые искренние извинения».

Ранее Шалленберг призывал не рассчитывать на контрнаступление Украины. По его словам, особую проблему для украинской армии представляет минирование на тысячи квадратных километров. Глава австрийского МИД также попросил проявить стратегическое терпение.

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