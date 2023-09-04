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18:47, 4 сентября 2023Бывший СССР

Глава МИД Украины нашел путь к переговорам с Россией на поле боя

Глава МИД Украины Кулеба: путь к переговорам с Россией лежит через поле боя

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Путь к переговорам с Россией лежит через поле боя, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба на конференции послов в Вене, в которой он принял участие по видеосвязи. Об этом сообщает РИА Новости.

Кулеба сказал, что ни одна страна в мире не хочет мира так сильно, как Украина. При этом глава МИД указал, что некоторые вооруженные конфликты — это не просто территориальные споры.

«Путь к дипломатии лежит через поле боя», — сказал Кулеба, отметив, что боевые действия не могут закончиться обычным усаживанием сторон за стол переговоров. Единственный же возможный мир для Киева, по его словам, это границы Украины, определенные в 1991 году.

Также глава МИД Украины заявил, что в Киеве ожидают встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он охарактеризовал отношения между президентами как договорные.

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    Алевтина Запольская
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