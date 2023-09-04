В Киеве выразили надежду на скорую встречу Эрдогана с Зеленским

Кулеба выразил надежду на контакт Эрдогана с Зеленским после встречи с Путиным

В Киеве ожидают скорую встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Надежду на контакт двух лидеров выразил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, передает агентство УНИАН.

«Я убежден, что по результатам разговора с [президентом России Владимиром] Путиным последуют контакты между президентами Эрдоганом и Зеленским», — сказал он.

Министр также охарактеризовал отношения между президентами Украины и Турции как «договорные».

После встречи с Путиным Эрдоган призвал украинские власти смягчить свою позицию для получения возможности предпринимать совместные с Москвой шаги по зерновой сделке.