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18:00, 4 сентября 2023Бывший СССР

В Киеве выразили надежду на скорую встречу Эрдогана с Зеленским

Кулеба выразил надежду на контакт Эрдогана с Зеленским после встречи с Путиным

Фото: Umit Bektas / Reuters

В Киеве ожидают скорую встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Надежду на контакт двух лидеров выразил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, передает агентство УНИАН.

«Я убежден, что по результатам разговора с [президентом России Владимиром] Путиным последуют контакты между президентами Эрдоганом и Зеленским», — сказал он.

Министр также охарактеризовал отношения между президентами Украины и Турции как «договорные».

После встречи с Путиным Эрдоган призвал украинские власти смягчить свою позицию для получения возможности предпринимать совместные с Москвой шаги по зерновой сделке.

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    Алевтина Запольская
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