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17:24, 4 сентября 2023Мир

Эрдоган призвал Киев смягчить позицию по совместным шагам с Москвой

Эрдоган призвал Киев смягчить позицию для шагов с Россией по зерновой сделке
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Киев смягчить свою позицию для получения возможности предпринимать совместные с Москвой шаги по зерновой сделке. Об этом он заявил на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, его цитирует ТАСС.

«Да, как и сказал господин президент, конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией», — сказал Эрдоган.

Ранее турецкий президент назвал «справедливыми» ожидания России по зерновой инициативе. Как он предположил, новый пакет предложений, подготовленный Турцией, может способствовать возобновлению сделки. При этом Эрдоган признал, что эффективных альтернатив черноморской инициативе пока нет.

4 сентября Путин объяснил выход России из зерновой сделки недобросовестными действиями Запада, направленными на достижение собственных целей в ущерб интересам Москвы.

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    Кристина Есикова
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