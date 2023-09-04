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20:38, 4 сентября 2023Силовые структуры

Мошенники обманули московского врача почти на 14 миллионов рублей

В Москве мошенники обманули пожилого врача почти на 14 миллионов рублей

Фото: René Ranisch / Unsplash

В Москве мошенники обманули пожилого врача. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Пенсионер пришел в отделение полиции и рассказал, как попался на уловку мошенников. С 28 августа по 1 сентября ему звонили якобы сотрудники банка. Они «предупредили» мужчину, что его сбережения в опасности и их нужно перевести на безопасный счет. Доктор поверил обманщикам и перевел лжебанкирам почти 14 миллионов рублей.

Ранее в Вологде 70-летняя женщина лишилась семи миллионов рублей из-за мошенников. Они убедили ее продать двухкомнатную квартиру и машину.

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    Екатерина Власова
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