В Вологде пенсионерка отдала 6,8 миллиона рублей мошенникам

В Вологде пенсионерка лишилась из-за мошенников 6,8 млн рублей, продав квартиру

В Вологде 70-летняя женщина лишилась семи миллионов рублей из-за мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Вологодской области.

По данным ведомства, пенсионерка пришла в отделение полиции и рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Затем ей позвонил лжеспециалист центрального банка, чтобы предупредить о подозрительных операциях по ее счетам. Месяц с потерпевшей общались мошенники. Они убедили ее продать двухкомнатную квартиру и машину.

Затем обманщики попросили пожилую россиянку перевести 3,3 миллиона рублей на различные счета, а остальную сумму отдать неизвестному. Всего ущерб составил 6,8 миллиона рублей.

Отмечается, что от аналогичной схемы пострадали жители Харовска, Бабаево, Сокола, Верховажья, Череповецкого района.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 70-летний местный житель перевел мошенникам 8,5 миллиона рублей.

