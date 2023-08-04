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09:44, 4 августа 2023Силовые структуры

Российский пенсионер перевел мошеннику миллионы рублей ради их сохранения

В Петербурге пенсионер перевел мошеннику 8,5 млн рублей ради их сохранения

Фото: Ipek Morel / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге 70-летний местный житель перевел мошенникам 8,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мужчина обратился в полицию, где рассказал, что с 26 июля ему звонил неизвестный, который представляясь полицейским, помогал избавиться от кредита — деньги якобы были взяты мошенниками на имя пенсионера. Потерпевший по инструкции звонящего оформил многомиллионный кредит на себя и перевел деньги на продиктованные реквизиты. Так, уверял лже-полицейский, деньги будут в сохранности.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенник выманил у детей миллион рублей якобы на лечение их бабушки.

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    Илона Палей
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