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17:24, 3 августа 2023Силовые структуры

Двое московских детей отдали мошеннику миллион рублей из заначки родителей

В Москве мошенник выманил у детей миллион рублей якобы на лечение их бабушки

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Москве брат и сестра девяти и восьми лет отдали мошеннику 950 тысяч рублей, когда родители оставили их дома одних на полтора часа. Об этом сообщает Bazaв Telegram-канале.

2 августа, когда дети были без присмотра взрослых, на домашний телефон позвонил неизвестный и заявил, что их бабушка находится в больнице и на ее лечение срочно нужны деньги. Дети бросились искать по квартире родительскую заначку и обнаружили в шкафу крупную сумму. Ее брат с сестрой передали приехавшему мужчине. Приметы мошенника дети не запомнили, попытка найти его по горячим следам не удалась.

Ранее сообщалось, что мошенники обокрали мать бойца, участвующего в специальной военной операции, и заставили поджечь военкомат в Москве.

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    Илона Палей
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