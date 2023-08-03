Мать бойца СВО попалась на уловку мошенников и подожгла военкомат

Мошенники обокрали мать бойца СВО и заставили поджечь военкомат в Москве

Мошенники обманом похитили 100 тысяч рублей у 53-летней матери бойца, участвующего в специальной военной операции (СВО), а затем заставили поджечь военкомат в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Аферисты позвонили женщине по WhatsApp и представились сотрудниками банка. Они убедили ее в том, что на нее оформлен кредит, который будет отправлен на финансирование украинских войск. Для поимки мошенников, москвичка должна была по указанию звонившего отправить 100 тысяч рублей на безопасный счет, а затем спалить преступников, спрятавшихся в здании военкомата Бутырского района.

В результате обманутая женщина купила ацетон, вылила его на крыльцо военкомата и подожгла вечером 2 августа. Там ее задержали полицейские. Им она рассказала о мошенниках и сыне, который по контракту служит в Минобороны. Правоохранители проводят проверку.