Эрдоган поблагодарил Путина на русском
Эрдоган после выступления Путина сказал «Спасибо»СюжетПресс-конференция Путина:
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина на русском и попал на видео. Кадры, снятые во время совместной пресс-конференции глав государств в Сочи, опубликовал Telegram-канал «Известия».
«Спасибо», — сказал турецкий лидер, обращаясь к Путину.
После этого он начал свое выступление.
Ранее президент Турции назвал «справедливыми» ожидания России по зерновой сделке.