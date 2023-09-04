Эрдоган поблагодарил Путина на русском

Эрдоган после выступления Путина сказал «Спасибо»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина на русском и попал на видео. Кадры, снятые во время совместной пресс-конференции глав государств в Сочи, опубликовал Telegram-канал «Известия».

«Спасибо», — сказал турецкий лидер, обращаясь к Путину.

После этого он начал свое выступление.

Ранее президент Турции назвал «справедливыми» ожидания России по зерновой сделке.