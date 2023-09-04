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18:45, 4 сентября 2023Моя страна

В Уфе открылась выставка «Море. Горы. Дагестан»

В Уфе открылась выставка юных художников «Море. Горы. Дагестан»

Фото: Пресс-служба управления по культуре и искусству администрации Уфы

В музее истории Уфы начала работать выставка «Море. Горы. Дагестан». Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления по культуре и искусству.

На выставке представлены работы юных художников, участников XVIII международного АРТ-кампуса. В течение 10 дней ребята из разных уголков России работали на пленэре под руководством художников-маринистов в Дагестане.

Выставка включает пять тематик: море, горы, стихи Расула Гамзатова, крепость Нарын-кала и память ветеранам Великой Отечественной войны. Увидеть работы юных художников можно до первого октября.

Ранее сообщалось, что в Уфе состоится IV Всероссийский музыкальный конкурс по трем специальностям: «оперно-симфоническое дирижирование», «камерные ансамбли» в номинациях «Фортепианное трио» и «Струнный квартет», «дирижирование хором a cappella». Конкурс откроют музыканты специальности «оперно-симфоническое дирижирование».

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