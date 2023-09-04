В Уфе состоится Всероссийский музыкальный конкурс

В Уфе пройдет IV Всероссийский музыкальный конкурс по трем специальностям

В Уфе состоится IV Всероссийский музыкальный конкурс по трем специальностям: «оперно-симфоническое дирижирование», «камерные ансамбли» в номинациях «Фортепианное трио» и «Струнный квартет», «дирижирование хором a cappella». Об этом говорится на сайте Министерства культуры Республики Башкортостан.

Конкурс откроют музыканты специальности «оперно-симфоническое дирижирование». Их выступления пройдут с 8 по 15 сентября на сцене Красноярской краевой филармонии. Следующий этап соревнований будет посвящен специальности «камерные ансамбли». Концерты состоятся с 20 по 26 сентября в Уфе на сцене Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова.

Завершится конкурс выступлениями музыкантов специальности «дирижирование хором a cappella». Концерты пройдут с 4 по 10 октября в Абакане на сцене Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова.

Известно, что в состав жюри входят авторитетные российские музыканты — педагоги и дирижеры.

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