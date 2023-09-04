В Нижнем Новгороде пройдет джазовый фестиваль

В нижегородском парке «Швейцария» состоится джазовый фестиваль

В Нижнем Новгороде состоится джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Мероприятие будет проходить в парке «Швейцария» 8, 9 и 10 сентября. На фестиваль приедут такие звезды джаза, как Лариса Долина, Игорь Бутман, Даниил Крамер и Мариам Мерабова.

Более того, по словам Шалабаева, в рамках трехдневной концертной программы выступят три оркестра, восемь джазовых коллективов и солистов из Москвы, Костромы и Нижнего Новгорода.

«Это позволило ему стать большим культурно-образовательным проектом с мастер-классами, лекциями, экскурсиями и выступлениями джазовых коллективов в многочисленных мероприятий парка», — отметил глава местной администрации.

Ранее стало известно, что в Казани пройдет всероссийский фестиваль-форум молодой режиссуры «Артмиграция». Мероприятие состоится 15 сентября и будет длиться до 24 сентября. «