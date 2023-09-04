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12:15, 4 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала члена украинского нацбатальона в Херсонской области

ФСБ задержала под Херсоном главу ячейки организации, устраивавшей блокаду Крыма

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Херсонской области ФСБ задержала члена украинского нацбатальона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Речь идет о 50-летнем гражданине России: он возглавлял ячейку экстремисткой организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ), устраивавшей блокаду Крыма.

В 2014 году мужчину вступил в запрещенную в России террористическую организацию «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана». Целями данной организации было осуществление продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы и вооруженная борьба за возвращение полуострова в состав Украины.

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    Екатерина Власова
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