ФСБ задержала двух боевиков украинского нацбатальона

В Крыму ФСБ задержала 2 боевиков украинского нацбатальона за участие в НВФ, они арестованы

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух боевиков запрещенного в России «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ведомства на полуострове.

Двоим задержанным, являющимся жителями Раздольненского района, вменяется участие в незаконном вооруженном формировании. В отношении них возбуждено уголовное дело. Они по решению суда арестованы.

По данным ФСБ, братья 1999 и 2000 годов рождения, находясь на Украине, добровольно вступили в нацбатальон и участвовали в противоправных акциях.

25 мая сообщалось, что в Херсонской области сотрудники ФСБ задержали двоих россиян и гражданина Украины за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ). Задержанными оказались украинец 1964 года рождения и россияне 1971 и 1981 года рождения.

По данным следствия, в 2016 году они добровольно вступили в состав нацбатальона. Против них возбуждены уголовные дела по статье 208 УК РФ («Участие в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам России»).