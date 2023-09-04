В Челябинске ФСБ и СКР пришли с обысками в МУП «ПОВВ»

ФСБ и СКР пришли с обысками в крупнейший МУП мэрии Челябинска

Сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в МУП «ПОВВ» Челябинска («Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»). Об этом сообщает URA.RU cо ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, обыски в крупнейшем муниципальном предприятии города еще продолжаются. Силовики изъяли документы, а директора Сергея Хабирова увезли на допрос.

Подробности пока неизвестны. По данным 74.RU, должностных лиц предприятия заподозрили в махинациях с бюджетными деньгами.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в два министерствах Дагестана в рамках уголовного дела о махинациях, причинивших ущерб на 100 миллионов рублей.

