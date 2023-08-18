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19:51, 18 августа 2023Силовые структуры

ФСБ пришла с обысками в два министерства Дагестана

В двух министерствах Дагестана прошли обыски по делу об аферах на 100 млн рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в два министерствах Дагестана в рамках уголовного дела о махинациях, причинивших ущерб на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Следственные действия с участием сотрудников ФСБ и МВД прошли в министерстве сельского хозяйства и министерстве экономического развития республики.

Правоохранители считают, что были совершены аферы при распределении субсидий, выделенных на поддержку племенного животноводства.

По итогам обысков силовики задержали начальника отдела минсельхоза и его родственника, руководящего фермерским хозяйством.

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    Любовь Ширижик
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