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16:49, 4 сентября 2023Бывший СССР

Премьер Грузии назвал справедливым начало импичмента президенту страны

Премьер Грузии Гарибашвили назвал справедливым импичмент президенту Зурабишвили

Фото: Mike Segar / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал справедливым решение правящей партии страны «Грузинская мечта» о начале импичмента президенту республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает ТАСС.

«Печально, что президент Грузии демонстративно нарушает закон. Мы должны быть примером и защитниками закона в целом, и мы должны подавать пример другим, поэтому решение, принятое правящей партией, было абсолютно справедливым», — сказал премьер.

Зурабишвили не согласна с нынешнем внешнеполитическим курсом властей Грузии и стоит на антироссийских позициях. Ранее она провела ряд встреч с представителями Европейского союза без согласия правительства, что нарушает грузинское законодательство. Это и послужило причиной начала импичмента.

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    Алевтина Запольская
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