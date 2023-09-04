Премьер Грузии назвал справедливым начало импичмента президенту страны

Премьер Грузии Гарибашвили назвал справедливым импичмент президенту Зурабишвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал справедливым решение правящей партии страны «Грузинская мечта» о начале импичмента президенту республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает ТАСС.

«Печально, что президент Грузии демонстративно нарушает закон. Мы должны быть примером и защитниками закона в целом, и мы должны подавать пример другим, поэтому решение, принятое правящей партией, было абсолютно справедливым», — сказал премьер.

Зурабишвили не согласна с нынешнем внешнеполитическим курсом властей Грузии и стоит на антироссийских позициях. Ранее она провела ряд встреч с представителями Европейского союза без согласия правительства, что нарушает грузинское законодательство. Это и послужило причиной начала импичмента.