Россиянам рекомендовали избегать поездок в Германию на автомобилях

Россиян попросили воздержаться от поездок в ФРГ на автомобилях с номерами РФ

Российских туристов попросили воздержаться от поездок в ФРГ на автомобилях с регистрационными номерами РФ. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте посольства России в Берлине.

В ведомстве рекомендовали соотечественникам избегать путешествий на автомобилях по территории Германии до прояснения ситуации с изъятием машин у россиян.

«Продолжаем фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан принадлежащих им автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита», — говорится в объявлении на портале.

В посольстве отметили, что в подобных случаях пострадавшим следует обращаться к сотрудникам российских консульских учреждений.

Ранее сообщалось, что сотрудники таможни в Германии попытались отобрать автомобиль у российских граждан. «Перед поездкой знал, что такое может произойти, — пояснил мужчина. — Казалось, морально готов. Понимал, что до последнего буду отстаивать машину, но все равно испытал большой стресс».