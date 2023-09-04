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05:21, 4 сентября 2023Россия

В Минобороны рассказали о героизме российского лейтенанта в ходе СВО

МО РФ: лейтенант Ибрагимов проявил героизм в ходе СВО, поразив опорный пункт ВСУ

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Лейтенант танкового взвода Наиль Ибрагимов проявил героизм в ходе специальной военной операции (СВО), поразив опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обратив противника в бегство. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

Представитель Минобороны отметил, что российские бойцы проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Чехов указал, что в ходе одного из боев танкисты под командованием лейтенанта Ибрагимова сумели поразить опорный пункт, несмотря на артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. Противник понес потери личного состава, оставшиеся обратились в бегство.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что с начала контрнаступления ВСУ понесли огромные потери — более 40 тысяч человек и 60-70 процентов техники, поставленной Западом.

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    Марина Совина
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