Военный эксперт раскрыл цель российской армии на Дунае

Эксперт Шурыгин заявил о цели ВС РФ уничтожить портовую инфраструктуру на Дунае

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, какие задачи стремится выполнить российская армия на Дунае. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Шурыгин заявил о цели Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожить портовую инфраструктуру на Дунае. По его словам, украинские военные пытаются выстроить параллельную систему снабжения в этом районе. В таком случае российским солдатам следует «спокойно, методично и регулярно наносить удары по этим объектам».

Накануне, 3 сентября, в Минобороны России отчитались об ударе беспилотниками по порту в Одесской области. Дроны Воздушно-космических сил России атаковали хранилище топлива, используемое для снабжения украинской военной техники. Все цели были поражены.