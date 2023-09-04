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00:58, 4 сентября 2023Россия

Военный эксперт раскрыл цель российской армии на Дунае

Эксперт Шурыгин заявил о цели ВС РФ уничтожить портовую инфраструктуру на Дунае

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, какие задачи стремится выполнить российская армия на Дунае. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Шурыгин заявил о цели Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожить портовую инфраструктуру на Дунае. По его словам, украинские военные пытаются выстроить параллельную систему снабжения в этом районе. В таком случае российским солдатам следует «спокойно, методично и регулярно наносить удары по этим объектам».

Накануне, 3 сентября, в Минобороны России отчитались об ударе беспилотниками по порту в Одесской области. Дроны Воздушно-космических сил России атаковали хранилище топлива, используемое для снабжения украинской военной техники. Все цели были поражены.

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    Марина Совина
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