В Минобороны отчитались об ударе беспилотниками по порту в Одесской области

МО: российские дроны ударили по хранилищам топлива ВСУ в порту Одесской области

Российские беспилотники минувшей ночью нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Рени Одесской области. Об этом в воскресенье, 3 сентября, отчитались в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, дроны Воздушно-космических сил России атаковали хранилища топлива, которое использовалось для снабжения украинской военной техники. Все цели были поражены, подчеркнули в Минобороны.

О взрывах, которые произошли в районе порта в Одесской области в ночь на 3 сентября, ранее сообщили местные СМИ. Позже глава областной военной администрации Олег Кипер также подтвердил, что были зафиксированы попадания по объектам в районе порта.

При этом Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что в атаке были задействованы пять групп российских беспилотников-камикадзе «Герань».

