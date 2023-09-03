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13:20, 3 сентября 2023Россия

В Минобороны отчитались об ударе беспилотниками по порту в Одесской области

МО: российские дроны ударили по хранилищам топлива ВСУ в порту Одесской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские беспилотники минувшей ночью нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Рени Одесской области. Об этом в воскресенье, 3 сентября, отчитались в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, дроны Воздушно-космических сил России атаковали хранилища топлива, которое использовалось для снабжения украинской военной техники. Все цели были поражены, подчеркнули в Минобороны.

О взрывах, которые произошли в районе порта в Одесской области в ночь на 3 сентября, ранее сообщили местные СМИ. Позже глава областной военной администрации Олег Кипер также подтвердил, что были зафиксированы попадания по объектам в районе порта.

При этом Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что в атаке были задействованы пять групп российских беспилотников-камикадзе «Герань».

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    Варвара Кошечкина
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