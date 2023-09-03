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09:50, 3 сентября 2023Бывший СССР

В Одесской области произошел взрыв около порта

ZN.UA: в Одесской области произошел взрыв около порта

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Одесской области произошел взрыв около порта. Возник пожар, два человека пострадали. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что взрыв произошел из-за атаки дронов.

По информации Telegram-канала «Военная хроника», пять групп российских беспилотников-камикадзе «Герань» поразили военные объекты на прилегающей к порту Рени территории в Одесской области. Известно как минимум о трех взрывах.

Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, с 01:05 в Одесской области объявлена воздушная тревога.

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    Виктория Кондратьева
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