ZN.UA: в Одесской области произошел взрыв около порта

В Одесской области произошел взрыв около порта. Возник пожар, два человека пострадали. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что взрыв произошел из-за атаки дронов.

По информации Telegram-канала «Военная хроника», пять групп российских беспилотников-камикадзе «Герань» поразили военные объекты на прилегающей к порту Рени территории в Одесской области. Известно как минимум о трех взрывах.

Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, с 01:05 в Одесской области объявлена воздушная тревога.