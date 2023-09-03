В Одесской области заявили об ударах по припортовой инфраструктуре
Глава Одесской ОВА Кипер заявил о повреждении припортовой инфраструктуры
В Одесской области в результате ударов была повреждена портовая инфраструктура. Об этом в воскресенье, 3 сентября, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.
«Есть попадание в припортовую инфраструктуру», — сообщил Кипер.
По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее о взрывах в порту сообщало ZN.UA со ссылкой на командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщалось, что взрыв произошел из-за атаки дронов.