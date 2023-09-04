Российские хакеры взломали серверы Польши и стран Прибалтики

RaHDit опубликуют сведения из компьютерной инфраструктуры Прибалтики и Польши

Российские хакеры получили доступ к компьютерной структуре стран Прибалтики и Польши и в скором времени поделятся сведениями из взломанной базы данных. Об этом РИА Новости заявил представитель хакерской группы RaHDit.

Российские хакеры взломали сайт МВД Латвии, где среди прочего были найдены письма, которые сотрудники министерства пересылали друг другу. «В наших руках оказались не только списки личного состава, но у нас есть даже списки агентуры и лиц, сотрудничающих с МВД на конфиденциальной основе», — раскрыл подробности представитель RaHDit.

В результате операции хакеров была парализована работа сайтов органов государственной власти этих европейских стран, а также работы банков и транспортной инфраструктуры.

Ранее телеканал CNN сообщал, что российские хакеры массово атаковали мобильные устройства солдат украинской армии с целью украсть конфиденциальную информацию, которая может помочь Москве в специальной военной операции.

Как уточнило издание, о возможных хакерских атаках ВСУ предупредили союзники. Журналисты со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) указали, что российские военные успешно проникли в планшеты на базе Android.