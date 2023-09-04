Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:21, 4 сентября 2023Бывший СССР

На Украине признали возможность взятия под контроль Харькова российскими силами

Экс-советник Кучмы Соскин: российские силы могут взять под контроль Харьков

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин признал, что российские силы могут взять под контроль Харьков. Его слова приводит РИА Новости.

«По сути власти нужно будет бежать. (…) Они [российские силы] пойдут, и будет захвачен Харьков со всеми вытекающими последствиями», — считает Соскин.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают о способности российских военных пробить линию обороны республики на купянском направлении. Соскин отметил, что при таких обстоятельствах украинские военные могут обратиться в бегство.

Ранее экс-советник Кучмы допустил, что Зеленский паникует из-за нехватки солдат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как он утверждал, у Киева нет живой силы, а украинская армия несет огромные потери. Соскин указал, что военные пытаются насильно заставить людей служить, но это лишь приводит к росту ненависти к Зеленскому.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу заявил об ожидании здравого смысла от нового главы Минобороны Украины

    Психолог перечислил минусы раздельного сна супругов

    Стало известно о предстоящем визите Ким Чен Ына в Россию

    Кулеба назвал нерешенным вопрос поставок Украине ракет ATACMS

    Чемпион Европы одной фразой оценил спор Плющенко на 10 тысяч долларов

    Новый владелец Henkel русифицировал названия шампуней и стирального порошка

    Названы сроки включения отопления в России

    Частный детектив раскрыл главные признаки неверности партнера

    Российский врач продавал марихуану в трехлитровых банках и попался

    Известная актриса назвала Петербург абьюзером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости