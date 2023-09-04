На Украине признали возможность взятия под контроль Харькова российскими силами

Экс-советник Кучмы Соскин: российские силы могут взять под контроль Харьков

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин признал, что российские силы могут взять под контроль Харьков. Его слова приводит РИА Новости.

«По сути власти нужно будет бежать. (…) Они [российские силы] пойдут, и будет захвачен Харьков со всеми вытекающими последствиями», — считает Соскин.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают о способности российских военных пробить линию обороны республики на купянском направлении. Соскин отметил, что при таких обстоятельствах украинские военные могут обратиться в бегство.

Ранее экс-советник Кучмы допустил, что Зеленский паникует из-за нехватки солдат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как он утверждал, у Киева нет живой силы, а украинская армия несет огромные потери. Соскин указал, что военные пытаются насильно заставить людей служить, но это лишь приводит к росту ненависти к Зеленскому.