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02:10, 4 сентября 2023Мир

В Конгрессе США оценили возможность начать расследование по импичменту Байдену

В Конгрессе США заявили о поддержке начала расследования по импичменту Байдену

Фото: Globallookpress.com

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, оценивая возможность начать расследование по импичменту в отношении президента страны Джо Байдена, выразила уверенность в том, что данная инициатива уже нашла достаточную поддержку среди американских законодателей. Об этом она рассказала в интервью журналисту Алексу Джонсу.

«Полагаю, что у нас есть достаточно людей для того, чтобы проголосовать за расследование по процессу импичмента», — заявила конгрессвумен.

По ее словам, законодатели могут устроить голосование за начало расследования после возвращения с каникул, которое должно произойти в скором времени.

Ранее с призывом провести голосование по началу расследования в рамках процедуры импичмента американского президента Джо Байдена выступил спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти. Он также подчеркнул серьезность такого расследования.

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    Марина Совина
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