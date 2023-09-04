В Конгрессе США оценили возможность начать расследование по импичменту Байдену

В Конгрессе США заявили о поддержке начала расследования по импичменту Байдену

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, оценивая возможность начать расследование по импичменту в отношении президента страны Джо Байдена, выразила уверенность в том, что данная инициатива уже нашла достаточную поддержку среди американских законодателей. Об этом она рассказала в интервью журналисту Алексу Джонсу.

«Полагаю, что у нас есть достаточно людей для того, чтобы проголосовать за расследование по процессу импичмента», — заявила конгрессвумен.

По ее словам, законодатели могут устроить голосование за начало расследования после возвращения с каникул, которое должно произойти в скором времени.

Ранее с призывом провести голосование по началу расследования в рамках процедуры импичмента американского президента Джо Байдена выступил спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти. Он также подчеркнул серьезность такого расследования.