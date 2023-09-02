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01:22, 2 сентября 2023Мир

В Конгрессе призвали провести голосование для запуска импичмента Байдена

Конгрессмен Маккарти: следует провести голосование для старта импичмента Байдена
Кевин Маккарти

Кевин Маккарти . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Необходимо провести голосование по началу расследования в рамках процедуры импичмента американского президента Джо Байдена. С таким призывом выступил спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти в интервью Breitbart News.

Он подчеркнул серьезность такого расследования. «Республиканцы в палате представителей не станут идти по легкому пути. Американский народ заслуживает того, чтобы быть услышанным по этому вопросу через своих избранных представителей», — считает конгрессмен.

Маккарти добавил, что решение о начале процедуры импичмента президента будет принято не отдельной персоной, а посредством голосования.

Ранее сообщалось, что Белый дом начал активно готовиться к возможному старту расследования в рамках процедуры импичмента Байдена. Отмечается, что действующая администрация собирается «дать агрессивный ответ» конгрессменам-республиканцам, которые выступают за отстранение президента от власти.

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    Марина Совина
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