В Конгрессе призвали провести голосование для запуска импичмента Байдена

Конгрессмен Маккарти: следует провести голосование для старта импичмента Байдена

Необходимо провести голосование по началу расследования в рамках процедуры импичмента американского президента Джо Байдена. С таким призывом выступил спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти в интервью Breitbart News.

Он подчеркнул серьезность такого расследования. «Республиканцы в палате представителей не станут идти по легкому пути. Американский народ заслуживает того, чтобы быть услышанным по этому вопросу через своих избранных представителей», — считает конгрессмен.

Маккарти добавил, что решение о начале процедуры импичмента президента будет принято не отдельной персоной, а посредством голосования.

Ранее сообщалось, что Белый дом начал активно готовиться к возможному старту расследования в рамках процедуры импичмента Байдена. Отмечается, что действующая администрация собирается «дать агрессивный ответ» конгрессменам-республиканцам, которые выступают за отстранение президента от власти.