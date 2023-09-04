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00:19, 4 сентября 2023Мир

В США назвали причину для отстранения Трампа от выборов

Сенатор Кейн назвал атаку на Капитолий помехой для мирного перехода власти в США
Тим Кейн

Тим Кейн. Фото: Aaron Bernstein / Reuters

Американский сенатор от Демократической партии Тим Кейн заявил, что существует «веский аргумент» для отстранения бывшего президента США Дональда Трампа от участия в выборах главы государства в 2024 году по 14-й поправке к конституции. Об этом он высказался в интервью телеканалу ABC News.

По мнению Кейна, Капитолий атаковали «с конкретной целью в конкретный момент». Он назвал произошедшее помехой для мирного перехода власти в США. «Поэтому я думаю, что есть веский аргумент», — ответил сенатор на вопрос о возможности отстранения Трампа от участия в выборах по 14-й поправке.

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Рассуждая о формулировке самой поправки, Кейн добавил, что она содержит «специфический язык».

24 августа Трамп прилетел в Атланту для сдачи местным властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Его освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. В тюрьме Трамп находился около 20 минут, после чего его кортеж поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

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    Марина Совина
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