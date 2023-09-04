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06:21, 4 сентября 2023Россия

В Черном море самолеты уничтожили четыре катера с десантными группами ВСУ

Минобороны РФ: в Черном море уничтожены четыре катера с дестантными группами ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Черном море самолетами морской авиации уничтожены четыре военных катера с десантными группами Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны России.

«4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что это суда Willard Sea Force американского производства. Она следовали в направлении мыса Тарханкут в Крыму.

Ранее в министерстве рассказали, что российские самолеты за 30 августа уничтожили в Черном море шесть скоростных десантных катеров, два из которых потопили в районе острова Змеиный. В катерах находились группы украинских бойцов общей численностью до 50 человек.

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    Марина Совина
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