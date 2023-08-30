Российские самолеты устроили охоту за скоростными катерами ВСУ в Черном море. Потоплены шесть кораблей Украины

Минобороны заявило об уничтожении десантных катеров ВСУ российскими самолетами

Российские самолеты за 30 августа уничтожили в Черном море шесть скоростных десантных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), два из которых потопили в районе острова Змеиный. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В ночь на 30 августа самолет уничтожил четыре десантных катера

По данным оборонного ведомства, в районе 00:00 по московскому времени самолет морской авиации Черноморского Флота потопил четыре военных судна с десантом. Отмечается, что в катерах находились группы украинских бойцов общей численностью до 50 человек.

Затем самолеты атаковали еще два катера — их потопили около острова Змеиный

Следующее сообщение об уничтожении судна появилось в 11:58 по московскому времени. В министерстве заявили, что экипаж самолета Су-30 засек и уничтожил быстроходный военный катер украинских войск, который находился восточнее острова Змеиный.

Затем в 15:23 Минобороны сообщило о еще одном потопленном катере. По их информации, его уничтожил экипаж российского самолета Су-24. Это также произошло восточнее острова Змеиный.

Ранее диверсанты высадились в Крыму. Они открыли огонь по кемпингу и попытались скрыться

24 августа в 03:50 по московскому времени украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) обстреляла кемпинг в селе Оленевка у мыса Тарханкут в Крыму. Стрельба велась, предположительно, из ручного противотанкового гранатомета. Нападавшие попали по кемпингу один раз, затем скрылись.

Также сообщалось, российские силовики ликвидировали четыре лодки, на которых находились украинские диверсанты. Их численность оценивалась в 15-20 человек. Лодки засекли и атаковали в море около 04:00 по московскому времени.